Песков подтвердил, что Путин и Шойгу проведут в Сибири четыре дня

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проведут в сибирской тайге четыре дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил остановку российского лидера в Сибири. Песков не уточнил, где именно президент проведет несколько дней с главой оборонного ведомства. Однако признался, что Путин и Шойгу будут отдыхать на свежем воздухе.

«И тайга, и горы, прогулки», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Путина ждут в Москве к концу среды, 8 сентября. В четверг у главы государства достаточно напряженный рабочий день, констатировал пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Президент России сделал остановку в Сибири после визита в Благовещенск. Владимир Путин посещал город на обратном пути с Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.