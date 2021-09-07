Ушел из жизни журналист «Известий» Леонид Камынин

Известный российский журналист Леонид Камынин скончался на 94-м году жизни. Мужчина проработал в газете «Известия» в течение долгих лет.

Как сообщает РЕН ТВ, в издание он пришел работать сразу после окончания Московского государственного института международных отношений в 1951 году. Он устроился на должность в международном отделе и выступал экспертом по Латинской Америке.

Затем он отправился в Кубу, где стал первым корреспондентом «Известий» в этой стране. Камынин активно освещал революционные события на острове. По его словам, Куба осталась в его памяти на всю жизнь.

Журналист также работал в Чили, Аргентине, Перу и Боливии. В этих странах он становился свидетелем не одного военного переворота. В совершенстве владел испанским языком. В 2018 году ветеран «Известий» отметил 90-летний юбилей.