«Сам себе враг». Сможет ли Дегтярев подружиться с жителями Хабаровского края

Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в июле 2020 года принимали в штыки. И, как показало время, дело было не только в горячей народной любви к его предшественнику и однопартийцу Сергею Фургалу, обвиненному в тяжких преступлениях. Портрет Дегтярева хабаровчане составили по делам его. В преддверии губернаторских выборов «ПС» разбиралась в тонкостях дальневосточной политики и шансах либерал-демократа стать полноправным хозяином региона.

Свидетельствами некоторой оторванности Дегтярева от народа стали несколько резонансных ситуаций. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда сокол Жириновского только прилетел в Хабаровск по высочайшему назначению. От бушующих улиц врио отмахнулся фразой о том, что ему «есть чем заняться» и нет времени на разговоры с «кричащими под окнами».

В отместку хабаровчане наградили врио губернатора ироничным прозвищем «Миша 3%», намекая на его низкие рейтинги на выборах мэра Москвы в 2013 году. Некоторые посоветовали Дегтяреву вернуться в столицу и все-таки перекрасить Кремль в «первозданный» белый цвет, как он и предлагал еще будучи депутатом Госдумы VI созыва.

Вторая волна возмущения захлестнула граждан, когда в Хабаровске произошел топливный коллапс, а Дегтярев просто отстранился от ситуации. Пока разгневанные люди требовали конкретного решения проблемы, врио главы региона хвастался в Instagram, что стал донором COVID-плазмы и активно вел Telegram-канал с колоритным названием «Пулемет Дегтярева».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Впрочем, колкости, вероятно, не смутили бывалого партийного функционера. Недюжинную уверенность он излучал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где опаздывал на сессии, заставляя коллег (вплоть до министра Чекункова) ждать себя, и высказывал неудовольствие из-за схемы рассадки на одной из панелей.

Комментируя поведение поклонника русской бани, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов пришел к выводу, что поступки Дегтярева вполне соответствует стратегии, которую он выбрал год назад.

«Да, его не приняли в крае и ответом на это могло быть две стратегии: стараться всем понравиться или стать плохишом, таким Джокером российской политики. В соответствии со стилистикой ЛДПР, Дегтярев выбрал второй путь, стал плохишом, решил эпатировать публику и избирателей», — сказал политолог «Политике Сегодня».

Главной интригой остается вопрос: поможет ли эта стратегия Дегтярева на очередных выборах губернатора Хабаровского края, ведь некоторые эксперты склонны считать либерал-демократа «спорной и ошибочной» персоной.

Хабаровский политолог Илдус Ярулин в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что в регионе выборы будут скорее иррациональными. Это объясняется тем, что жители Дальнего Востока привыкли к многочисленным обещаниям, из которых мало что реализуется.

«Это сомнение переносится и на Дегтярева. Видно декларирование проблем, которые Дегтярев хочет решить, но не понятно, кто будет их решать и насколько хватит этого запала. Застойные явления приучили людей во многом сомневаться», — сказал эксперт.

Агентство городских новостей Москва / Зыков Кирилл

Впрочем, по мнению Ярулина, среди кандидатов на пост главы региона у Дегтярева реальных оппонентов нет. Наиболее заметным претендентом на губернаторское кресло эксперт назвал телеведущую Марину Ким, которая выдвигается от партии «Справедливая Россия — За правду». Однако заметна она не благодаря политической деятельности, а медийности. Ее гипотетическую победу на выборах Ярулин сравнил с «погибелью» для всего края.

Два других конкурента — 61-летний Владимир Парфенов от «Партии пенсионеров» и бизнесмен Бабек Мамедов от партии «Родина» — менее известны как в регионе, так и в стране.

Поэтому главным конкурентом для либерал-демкората «является он сам». И поскольку на этапе голосования в регионе люди будут руководствоваться эмоциями, любое слово или неосторожное действие сможет «поколебать чашу весов» не в пользу Дегтярева, заключил Ярулин.

Голосование за нового губернатора Хабаровского края пройдет с 17 по 19 сентября, одновременно с выборами депутатов в Госдуму VIII созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы представители таких партий как ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».