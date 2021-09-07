Кулеба предположил, о чем будут говорить Путин и Зеленский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, тема Крымского полуострова непременно будет в списке вопросов будущей встречи глав государств. Таким образом он ответил на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что «крымский вопрос» давно закрыт и не может быть вынесен на повестку возможной встречи Путина с Зеленским.

«Саммитом "Крымская платформа" мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым - это не та тема, по которой могут быть компромиссы», — сказал украинский дипломат.

Вместе с тем Кулеба отметил, что Киев абсолютно готов к прямым переговорам с Москвой. Однако Кремль постоянно ищет новые предлоги, чтобы отсрочить встречу лидеров государств, резюмировал он.