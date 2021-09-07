Врачи не выявили побочных эффектов в препарате от коронавируса «МИР-19»

Специалисты Федерального медико-биологического агентства заявили, что препарат против коронавируса «МИР-19» не имеет серьезных побочных эффектов.

По словам доктора медицинских наук Дарьи Крючко, клинические испытания лекарства закончились в мае. «МИР-19» показал хорошую переносимость и высокую безопасность.

«Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у людей, больных коронавирусной инфекцией», — сказала Крючко РИА Новости.

Специалист отметила, что «МИР-19» — это ингаляционный препарат. Его необходимо вдыхать через маску. По словам врача, после прохождения всех испытаний, ингаляционное лекарство будет зарегистрировано и получит необходимый пакет документов.

Специалисты ФМБА создали прибор, который способен за 27 минут определить наличие коронавируса у человека. В основе аппарата лежит метод изотермической амплификации. Прибор, по словам специалиста, можно доработать, чтобы он научился выявлять и другие антигены, сообщает телеканал «360».