Ход и результаты расследования по делу о крушении борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии разочаровали читателей британского издания Daily Mail.

Многих пользователей потрясло, насколько непрофессионально расследование трагедии, стоившей жизни 298 пассажирам. Британцы выдвинули две собственных гипотезы, кто виновен в произошедшем. Одних удивило, что Украина не закрыло небо над страной, зная, в юго-восточных регионах развернулись боевые действия. Другие склонны винить компанию-авиаперевозчика, которая решила полететь «на авось» и попыталась проскочить опасные территории.

«Вините идиотов, которое повели самолет через зону боевых действий! Именно они в ответе за все», — цитирует пользователя «ПолитРоссия». «Все потому что авиакомпания решила сэкономить топливо, пролетев над зоной боевых действий!» — сокрушается другой комментатор.

Многих также смутила позиция Украины и США по расследованию инцидента. Британцы недоумевают: почему Киев не предоставил данные национального центра управления полетами и суду приходится полагаться на честное слово американцев и украинцев?

«И все-таки, почему американцы решили спрятать под сукно данные об управлении полетами? И почему подписали соглашение о неразглашении с Украиной?» — задается вопросом пользователь из Лондона. «Уже два самолета из этой страны (Малайзии. — Прим. ред.) погибли... Боюсь, мы никогда не узнаем не правду...» — констатирует еще один читатель.

В одном пользователи единодушны: вымыслы Киева и Вашингтона о причастности России к трагедии не выдерживают никакой критики. Читатели призывают искать «того, кому это больше всех выгодно».

Стоит отметить, что следствие по существу продолжилось в понедельник, 6 сентября. В ходе первого заседания суд включил в дело опрос троих свидетелей, сообщил телеканал «360».