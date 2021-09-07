СК РФ продолжает расследование преступлений немецко-фашистских захватчиков

Следственный комитет Российской Федерации ведет дальнейшее расследование преступлений немецко-фашистских войск в 20 регионах государства.

Об этой новости в рамках международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» сообщил зампредседателя СК России Александр Федоров. По его словам, события самого громкого дела о массовых расстрелах произошли в деревне Жестяная Горка Новгородской области.

На территории населенного пункта были обнаружены захоронения военнопленных и граждан СССР. Суд признал эти действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников геноцидом.

Федоров отметил, что аналогичные расследования проводятся еще в 20 регионах России, в которых были совершены подобного рода преступления. Специалист считает, что всем злодеяниям фашистов необходимо дать правовую оценку.