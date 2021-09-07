Талибы начали стрелять по протестующим в Кабуле

Боевики открыли огонь по гражданам, пришедшим на протест против вмешательства Пакистана в дела Афганистана.

Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги. Демонстранты пронесли плакаты с надписями: «Пакистан, Пакистан, уходи из Афганистана».

Утверждается, что боевики запрещенной в РФ организации «Талибан»1 произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих афганцев, осуждающих вмешательство Пакистана в политику страны. Очевидец сообщил о том, что талибы начали стрелять в особо активных участников антипакистанской акции. Информации о пострадавших пока нет.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации