Соратники Болсонару провели ночь на бразильском проспекте Министерств в ожидании митинга

Сторонники президента Бразилии Жаира Болсонару 6 сентября заняли центральный столичный проспект Министерств. В крупных городах страны запланированы массовые демонстрации.

К вечеру на проспекте Министерств образовалось скопление автомобилей, грузовиков и автобусов с митингующими, а также участниками проправительственных акций. Они повалили полицейские заграждения и почти вплотную подошли к Площади Трех Властей, где расположен президентский дворец, здание парламента и Федеральный верховный суд.

Участники массовых акций установили палатки различных размеров с намерением остаться там до начала митингов. Некоторые люди спали в своих транспортных средствах. Предполагается, что в их планы входит захват Национального Конгресса и Верховного суда, передает Estado de Minas.

Массовые манифестации сторонников Болсонару запланированы в крупных городах Бразилии на 7 сентября, когда в стране отмечается День независимости. Основные проправительственные акции, в которых глава государства намерен поучаствовать лично, пройдут в столице Бразилиа и крупнейшем мегаполисе — Сан-Паулу.