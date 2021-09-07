Мишустин одобрил выделение 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19 и инфекциями

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин одобрил выделение денежных средств на осуществление мер по борьбе с распространением COVID-19 и других инфекций.

Об этом стало известно из публикации на официальном сайте кабмина. Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба.

«На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Часть из выделенных кабмином средств будет направлена на создание ПЦР-центров. Данные объекты будут размещены в нескольких городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Челябинск.