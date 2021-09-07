Аксенов обвинил Зеленского в подготовке диверсантов для атаки на Крым

Глава Крыма Алексей Аксенов высказался о повреждении газопровода на территории полуострова группой диверсантов.

По его словам, украинским властям не удастся запугать жителей Крыма подобными способами. Местные силовые структуры полностью готовы к отражению таких выпадов.

«Артист (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) готовит террористов. Глава украинского государства другой тактики не имеет – только путем жертв, насилия, террора запугать крымчан», — сказал он.

Глава региона также указал на след американской стороны в этом деле. Аксенов уверен, что без Вашингтона тут не обошлось.

Стоит отметить, что 23 августа текущего года в Перевальном произошел прорыв газопровода, снабжающего энергоносителями воинскую часть. Экстренные службы справились с внештатной ситуацией в тот же день.