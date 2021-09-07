Местами кривая линия. Почему у Куйвашева не получилось сыграть в Путина и народ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел свою первую прямую линию с жителями региона. Напомним, разговаривать с людьми в таком формате глав регионов призвал президент России Владимир Путин в июне. Сам глава государства регулярно проводит прямые линии с 2001 года.

Однако, первое общение Куйвашева со свердловчанами, по оценке экспертов, прошло довольно пресно. За время эфира не прозвучало ни одной яркой темы, подчеркнул директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

Среди жителей региона мероприятие также не вызвало особого восторга. Многие посетовали, что Куйвашев «уходил» от острых тем и дал недостаточно конкретных ответов и решений накопившихся проблем. Прозвучало и мнение о том, что прямая линия получилась «подпольной», поскольку ее широко не анонсировали.

instagram.com / @evgenykuyvashev

Куйвашев не мог не провести прямую линию, отметила политтехнолог Алена Август в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня». Потому что стоит задача сверху на повышение открытости представителей власти к народу.

«А как он ее проводит, это большой вопрос, потому что всем чиновникам дано задание стать открытыми, а как такими стать — не научили. Не каждый из нас рождается гением общения, а общение в политике, особенно между представителями власти и народом, особенно в период выборов, оно очень сложное», — отметила эксперт.

Август отметила, что в мире, где информация становится оружием, этот эфир может «ударить» по позициям Куйвашева, возглавившего список кандидатов от «Единой России» на выборах в Заксобрание Свердловской области.

Менее, чем через две недели в России пройдут выборы глав 12 регионов, депутатов в 39 субъектах РФ и депутатов в Госдуму VIII созыва.

Кандидатами в нижнюю палату российского парламента зарегистрированы представители партий «Гражданская платформа», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Новые люди», «Коммунисты России», «Родина», Партия роста, «Справедливая Россия — За правду», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленые» и «Единая Россия».

Голосование будет проходить три дня — с 17 по 19 сентября.