Десантные войска России и Белоруссии проведут плановые учения в Ивановской области

Российские и белорусские десантники проведут совместные тактические учения на территории Ивановской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в рамках тренировочных мероприятий военные отработают выполнение специальных и контртеррористических задач. В частности, будет выполнена высадка десанта с воздуха на незнакомой местности.

«В период с 7 по 9 сентября на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения проходит плановое совместное российско-белорусское тактическое учение разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что один из этапов учений развернется на территории Ярославской области. Здесь военным предстоит ликвидировать объекты условного противника и провести боевые стрельбы. В маневрах задействуют порядка 40 десантников из Белоруссии, а также 350 российских военных.