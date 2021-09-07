Запад против Юга: Орегон объявил торговую войну Техасу из-за абортов

В США намечается противостояние между северными и южными частями страны после того, как консерваторы из Техаса одобрили «самый строгий в стране закон об абортах» (так его называют в мировых СМИ). Власти Портленда – одного из крупнейших и значимых городов штата Орегон (находится на северо-западе страны) – 8 сентября собираются голосовать против деловых поездок в южный штат и торговли с ним.

Инициатива принадлежит мэру Теду Уилеру, который высказался за полный запрет ведения бизнеса с техасскими партнерами. Градоначальник остался настолько недоволен принятым законом, что уже усмотрел в нем признаки грядущего раскола церкви и государства. Слово «женщина» мэр леволиберального Портленда тактично заменил на «человека, который может забеременеть».

«Этот закон не демонстрирует заботу о здоровье, безопасности и благополучии тех, кто может забеременеть. Этот закон не признает и не проявляет уважения к правам тех людей, которые могут забеременеть. Этот закон вознаграждает частных лиц за осуществление наблюдения и контроля над чужими органами. Это нарушает разделение церкви и государства», — заверил Уилер.

В тексте заявления мэра «Города роз» (так Портленд называют из-за «Международного сада роз» и одноименного ежегодного фестиваля) говорится, что закон об абортах является «атакой на репродуктивные права, свободу и автономию людей по всей стране». Тед Уилер призвал других «американских лидеров» поддержать его борьбу с консервативными южанами.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Акт о сердцебиении»

Суть закона, который начал действовать в Техасе с 1 сентября, проста: женщинам запретили делать аборт после шести месяцев беременности. Примерно в этот период у плода начинает биться сердце. Исключение позволительно только для тех, кому крайне не рекомендуется рожать по медицинским показателям.

В случае нарушения законодательства меч Фемиды коснется не женщины, которая решилась на отчаянный шаг, а медицинский персонал, осуществляющий процедуру аборта.

Документ, подписанный губернатором Техаса Грегом Эбботом, отличается от других похожих законов тем, что подразумевает «право на гражданское действие». Это означает, что любой техасец может подать в суд на врача, который, по его мнению, помогает людям с незаконными абортами. Если вина будет доказана, штраф может доходить до 10 тысяч долларов.

The Hill пишет, что правозащитники и члены общественных организаций обратились в Верховный суд США с просьбой блокировать «Акт о сердцебиении», но судьи отклонили иск (пятью голосами против четырех). Общественности не удалось пересилить убежденных сторонников «викторианской эпохи», объясняет главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров:

«С каждым годом Техас становится все более и более консервативным. Штат нацелен на традиционные ценности, на возвращение к ценностям чуть ли не викторианской эпохи. Здесь я даже не преувеличиваю. Именно викторианской эпохи с ее моральным укладом, патриархальностью и так далее».

Global Look Press / Kin Man Hui / kmhui@express-news.net

Растущий конфликт

Неудивительно, что критика в сторону консервативной части населения Соединенных Штатов послышалась именно с севера. В дни массовых погромов и мародерства движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» - англ.) «Город роз» стал столицей протестных настроений и одним из первых городов, куда экс-президент Дональд Трамп был вынужден ввести войска для разгона озлобленных афроамериканцев.

Нынешний конфликт северного Портленда и южного штата Техас скорее идеологический, рассуждает американист Александр Петров. Ждать новую гражданскую войну между Севером и Югом не приходится, налицо очередной виток внутрипартийного противостояния внутри страны.

«Все западное побережье — Калифорния, Вашингтон, Орегон — традиционно считаются крайне либеральными штатами, которые выступают против ограничений. В будущем их противостояние с консервативным крылом может усилиться, но я бы не ждал, что другие южные или северные штаты присоединятся к их нынешнему конфликту. Это межпартийная борьба консервативных частей Республиканской и Демократической партий США. Нужно ждать развитие дискуссии внутри страны», — сообщил эксперт.

К слову, закон об абортах уже раскритиковал президент Джозеф Байден, но на сам документ это никак не повлияло. Демократ пообещал, что непременно защитит права техасских женщин с помощью федерального правительства.

Global Look Press / Stefani Reynolds

Стремясь к всевозможным свободам, Орегон в свое время дошел до отмены подоходного налога. Александр Петров рассказал, что некоторые товары на территории штата стоят в разы дешевле, чем их аналоги, к примеру, на юге или в центральных штатах. Упрощенная система регистрации дает шанс начинающим бизнесменам основать свое дело по самым низким расценкам во всей стране.

Подробнее о том, как Портленд боролся с проявлением «системного расизма» в семейной комедии с участием Арнольда Шварценеггера, «Политика Сегодня» писала ранее.