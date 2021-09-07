Зимние Олимпийские игры 2030 года могут пройти в Саппоро

Город Саппоро (Япония) может принять зимние Олимпийские игры-2030. Об этом сообщил Сэйко Хасимото, руководитель Оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года.

Сэйко Хасимото заявил, что город станет одним из кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр — 2030. Кроме этого, он надеется, что именно Саппоро примет спортсменов, которые будут бороться за заветное золото.

«Кроме того, если возможно, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония примет еще одни летние Олимпийские игры», — цитирует его Inside the Games.

Саппоро является пятый по величине городом в Японии. Он стал наиболее вероятным местом для проведения Олимпиады-2030. В числе других кандидатов также оказались Барселона и Солт-Лейк-Сити.