Глава МИД Турции призвал США принять факт покупки комплексов С-400 у России

США должны принять тот факт, что Турция закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкого МИД, покупка российских комплексов является завершенным делом. В интервью телеканалу NTV он отметил, что это решение не должно вызывать обеспокоенность Вашингтона.

Отмечается, что приобретение Анкарой у Москвы системы противовоздушной обороны С-400 привело к кризису в отношениях Турции и США. Так, Вашингтон из-за этого отменил сделку с турецкой стороной по истребителям пятого поколения F-35. Однако несмотря на все угрозы и давление, Анкара не отказалась от покупки ЗРК С-400.

Ранее эксперты индийского издания EurAsian Times назвали следующего возможного покупателя российских систем С-400. По их мнению, новым приобретателем комплексов может стать Белоруссия.