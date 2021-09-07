Социолог Шугалей объяснил, как открытие филиала ФЗНЦ в Кабуле поможет афганцам

Социолог Максим Шугалей рассказал о решении открыть в столице Афганистана филиал Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

В своем Telegram-канале российский ученый выразил уверенность, что появление филиала ФЗНЦ в Кабуле поможет афганцам. По словам Шугалея, за время пребывания в Афганистане американцы погрузили государство в разврат и лицемерие, поэтому афганскому народу нужно помочь вернуть себе страну.

«Уверен, что он будет крайне востребован. 20 лет американцы вытирали ноги об национальные ценности этого народа», — объяснил социолог.

Ранее сообщалось, что Шугалей вернулся из рабочей поездки в Афганистан. На протяжении нескольких дней глава ФЗНЦ проводил опросы в столице страны, встречался как с простыми афганцами, так и с представителями запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1. Все это позволило ему составить картину происходящего в республике после вывода войск ВС США. Шугалей заявил, что собрал большой материал, который еще предстоит проанализировать.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации