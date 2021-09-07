Трупы двух пропавших школьниц нашли в Кемеровской области

Две девочки десяти лет пропали после похода в магазин с неизвестным мужчиной за сладостями. Силовики обнаружили тела жертв в Кемеровской области.

Останки нашли в Киселевске. Несовершеннолетние пропали 6 сентября по дороге из школы домой. Они с неизвестным мужчиной зашли в магазин. Он покупал девочкам сладости и после этого их никто не видел.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. По следственным данным, обвиняемый уже сидел за преступление, связанное с насильственными действиями интимного характера.

Ранее в связи с пропажей несовершеннолетних региональный СК возбудил уголовное дело. Правоохранители исследовали камеры видеонаблюдения, разыскивали свидетелей и анализировали цепочку событий.