Бостонские физики изобрели металл для разработки электроники

Исследователи в области физики из Бостонского колледжа создали новый металл, который можно использовать для разработки электроники.

В металлическом образце движение электронов протекает так же, как течет вода в трубе. Эксперты проделали работу, в результате которой сумели открыть электронно-фононную жидкость внутри NbGe2. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

Физики считают, что открытие подстегнет дальнейшее изучение материала и его потенциальных применений. По словам исследователей, повседневная жизнь людей зависит от потока воды в трубах и электронов в проводах. Следующим шагом команды Бостонского колледжа станет поиск других материалов в этом гидродинамическом режиме с использованием электронно-фононных взаимодействий.

Группа физиков, работающих на Большом адронном коллайдере, ранее открыла новую частицу. Она считается экзотической и усложняет существующую модель мира, сообщает телеканал «360».