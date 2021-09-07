Памфилова назвала российскую избирательную систему одной из самых прозрачных в мире

Использование «каруселей» на выборах в России невозможно. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, российская избирательная система является одной из самых прозрачных в мире. Усовершенствованы технологии и методы проведения выборов. Ведомство «идет на шаг вперед и работает на опережение».

«Вы помните разговоры про "карусели"? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. <…> Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние практически минимизировали через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение», — сказала Памфилова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.