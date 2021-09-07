Вакцинированным и перенесшим COVID-19 футболистам разрешили не тестироваться перед матчами

Вакцинированным и перенесшим коронавирусную инфекцию футболистам теперь необязательно сдавать ПЦР-тесты перед матчами. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций.

Спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии, внесла в коронавирусный протокол поправки, согласно которым вакцинированные и переболевшие COVID-19 члены команд более не обязаны проходить тестирование перед матчами на международном уровне. Поводом к корректировке протокола послужил скандал, разгоревшийся на отборочном матче чемпионата мира — 2022 между Бразилией и Аргентиной.

Команды, согласно новым правилам, обязаны заблаговременно узнавать, могут ли указанные категории лиц принимать участие в выездных матчах согласно законам стран, принимающих игры. Ответственность будет лежать на них, отмечается в заявлении организации.

Помимо этого, команды обязаны оплачивать и самостоятельно организовывать ПЦР-тестирование, а Союз европейских футбольных организаций сможет оказывать им содействие в случае, если ему поступят соответствующие запросы.