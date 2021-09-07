Освобождение Дейр эз-Зора: важнейшая битва с ИГ в Сирии

Одним из важнейших этапов сирийского конфликта стала битва за Дейр эз-Зор. Этот город более трех лет был в окружении боевиков, но выстоял и дал отпор врагу. О событиях четырехлетней давности напомнил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

Город был окружен боевиками в 2014 году. Транспортные магистрали были перекрыты, Дейр эз-Зор оказался фактически отрезанным от внешнего мира. Единственным способом доставки продовольствия и военных грузов было использование авиации. Так, силы 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии САР и 137-й механизированной бригады получали снабжение для защиты от наступавших радикалов. Также поддержку гарнизону Дейр эз-Зора оказывали местные ополчения Сил национальной обороны (NDF) Сирии.

Сирийская армия при поддержке ВКС России и других российских формирований, в частности группы, неформально известной как «ЧВК Вагнера», в 2017 году провела ряд сложнейших операций против «Исламского государства»1 (ИГ1 – организация запрещена в РФ). В результате масштабного наступления были освобождены Пальмира и Акербат. После этого военное командование начало подготовку к прорыву блокады административного центра на востоке Сирии.

После взятия Эс-Сухне и ликвидации террористической угрозы со стороны Акербата, сирийская армия нацелилась на Дейр эз-Зор. Продвижение правительственных сил и союзников поддерживала российская авиация.

Главари бандформирований попытались консолидировать свои подразделения возле административного центра провинции, но вмешались ВКС России. Авиация уничтожила скопления боевиков в районах Джебель ас-Сарда, Ар-Рашидия, у кольцевой развязки «Панорама», а также близ военных складов в Айяше.

Прорвать осаду удалось 5 сентября 2017 года. Для того, чтобы вернуть очередной населенный пункт под контроль сирийских властей, предстояло нанести группировке противника сокрушительное поражение, после которого радикалы уже не смогли бы восстановить свои силы и контратаковать.

Общими усилиями за два месяца удалось отбить оставшиеся контролируемые ИГ районы города Дейр-эз-Зор.

Город был полностью освобожден от боевиков 3 ноября 2017 года. Важнейший транспортный узел, который был последним крупным плацдармом террористов в Сирии, вернулся под контроль Дамаска.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации