Российские силовики установили организатора взрыва на газопроводе в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России огласила ответственных за организацию взрыва газопровода на территории Крымского полуострова.

По данным силового ведомства, в качестве организатора диверсии выступает Главное управление разведки Украины. По этому делу уже задержаны трое подозреваемых. В ФСБ отметили, что украинская разведка пообещала заплатить исполнителям около 2 тысяч долларов за подрывную деятельность на территории России.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца трех подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму. Задержанные лица пробудут под стражей до 4 ноября текущего года. Следствие считает, что эти лица причастны к повреждению газопровода в районе крымского поселка Перевальное. Инцидент произошел 23 августа.