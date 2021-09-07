Постановщик шоу Пугачевой Борис Краснов скончался в хосписе

Российский продюсер и художник-постановщик Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет. Об этом рассказал звездный адвокат Александр Добровинский.

Член академии Художеств на момент смерти находился в центре паллиативной помощи. Он скончался около 01:00 по московскому времени. Незадолго до смерти дизайнер перенес серьезный инсульт. На фоне недуга он был прикован к постели — у Краснова было сильнейшее поражение мозга и паралич.

Продюсер был известен как постановщик знаменитых «Рождественских встреч» с певицей Аллой Пугачевой, а также других шоу Примадонны отечественной эстрады. В 2000 году Краснова назначили на пост художника-постановщика Кремлевского дворца.