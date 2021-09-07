Япония выразила готовность обсуждать мирный договор с Россией

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги прокомментировал ситуацию вокруг подписания мирного договора с Российской Федерацией.

По его словам, японская сторона готова дискутировать по вопросам совместной деятельности с Россией на Курильских островах. В Токио также отметили, что готовы работать над созданием благоприятного климата для подписания мирного договора с Москвой.

«Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме. Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», — сказал он.

Стоит отметить, что между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения в этом вопросе является принадлежность Курильских островов. В Токио считают, что Россия должна отказаться от своей юрисдикции над этими территориями. Однако в Кремле эту позицию не разделяют.