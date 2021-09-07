Российским пенсионерам напомнили о существующих доплатах за иждивенцев

Эксперт НПФ «БУДУЩЕЕ» Евгений Биезбардис рассказал в беседе с журналистами, на какие доплаты могут рассчитывать пожилые граждане Российской Федерации.

Власти страны предусмотрели специальную программу материальной поддержки пенсионеров. Об этом специалист поделился с корреспондентом агентства «Прайм».

«В зависимости от обстоятельств, пенсионер вправе получать доплату по одной или нескольким программам», — поясняет собеседник издания.

Так, деньги могут перечисляться россиянам в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца. Также пенсионеры имеют право в составе страховой пенсии получать повышенное фиксированное пособие, если у них на иждивении имеются нетрудоспособные члены семьи.