Российские поисково-прицельные комплексы «Касатка» установят на военные воздушные суда

Новейшие российские поисково-прицельные комплексы «Касатка» начали устанавливать на воздушные суда Минобороны РФ, сообщил исполнительный директор НПП «Радар ммс» Иван Анцев.

Работы с оборонным ведомством, выступающим в качестве заказчика, ведутся не первый год, заявил представитель научно-производственного предприятия ТАСС. По его словам, вектор работ уже задан, элементы системы уже в данный момент размещаются на военных летательных аппаратах.

Анцев отметил, что комплекс «Касатка» активно применяется и в гражданской сфере, в том числе на создаваемых компанией беспилотниках для геологоразведки, доставки грузов, а также мониторинга земной поверхности. Разработчик подчеркнул, что эффективность системы уже смогли оценить ряд крупных геологоразведочных компаний и МЧС России.

Отмечается, что комплекс «Касатка» работает под управлением многофункциональной информационно-управляющей системы. Он предназначен для обнаружения подводных и надводных объектов, целеуказания, поисково-спасательных работ, экологического мониторинга акваторий и прибрежных зон.