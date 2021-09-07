Во Франции назвали дату и место церемонии прощания с Бельмондо

Прощание с Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже, сообщили в Елисейском дворце.

Стоит отметить, что легендарный французский актер скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил его юрист Мишель Годест. По его словам, в последнее время состояние Бельмондо оставляло желать лучшего.

"Он уже некоторое время плохо себя чувствовал. Он ушел тихо", — сказал он французской прессе.

Свои глубочайшие соболезнования семье и близким актера выразил президент Франции Эммануэль Макрон. На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что страна лишилась национального достояния в лице Бельмондо.