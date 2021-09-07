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Кулеба определил значение военной помощи США Украине

Кулеба определил значение военной помощи США Украине

Военная помощь США Украине дает России «сигнал». Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ICTV.

Он прокомментировал итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. Вашингтон на укрепление обороноспособности выделил Киеву 60 миллионов долларов.

«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — заявил Кулеба.

Министр также поделился деталями разговоров с американскими политиками в кулуарах. Дипломат заверил, что в США помощь Украине считают «сигналом» для России.

«Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее», — отметил Кулеба.

Он заявил, что визит Зеленского и его команды в Вашингтон укрепил положение официального Киева. Примечательно, что вместо желаемых 3 миллиардов долларов США предоставили Украине только 60 миллионов долларов.