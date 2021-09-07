Новая разработка ФМБА позволит определить наличие COVID-19 за 27 минут

Сотрудники ФМБА создали прибор, с помощью которого можно обнаружить наличие коронавируса у человека за 27 минут. Такое заявление сделала доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Разработка была создана в Институте физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. При ряде новшеств созданный прибор сможет выявлять не только вирус SARS-Cov-2, но и прочие антигены.

«Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — поделилась Крючко в беседе с РИА Новости.

Ранее ФМБА создало также быстрые тесты на «уклоняющиеся» штаммы коронавируса. Они будут выявлять варианты йота и лямбда. Глава ФМБА Вероника Скворцова также напоминала, что в России сейчас есть тесты для выявления также штаммов дельта и дельта-плюс.