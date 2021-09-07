Обвиняемый в двойном убийстве бизнесмен Быков получил 13 лет колонии

Красноярский суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бизнесмена Анатолия Быкова. Присяжные признали его виновным в организации убийств в 1994 году.

Суд принял ходатайство государственного обвинителя о вынесении частного постановления в адвокатскую палату в связи с незаконным воздействием на присяжных со стороны защиты. Однако сами защитники Быкова намерены обжаловать приговор из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства во время процесса, передает ТАСС.

Дело Быкова начало рассматриваться в суде весной этого года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме без участия прессы. В конце августа присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска признали бизнесмена виновным и решили, что он не заслуживает снисхождения.

Быкова задержали в мае прошлого года. Он обвиняется в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. В октябре его поместили под домашний арест, но в тот же день бизнесмена вновь задержали по подозрению в организации убийства предпринимателя в 2005 году.