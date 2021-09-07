Поздняков спрогнозировал отставку кабмина и соцпроблемы на Украине

Обновление политического сезона на Украине станет предвестником отставки кабмина, смены конституции и грядущими социально-экономическими проблемами, заявил эксперт Руслан Бортник.

Новая сессия украинского парламента стартует во вторник. Она будет длиться до середины января 2022 года, что воспринимают как символическое начало политического сезона в Киеве. Однако Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Бортник считает, что грядущие обновления сулят мало хорошего для Украины: грядет переформатирование или отставка правительства. Также возможны изменения в офисе президента Владимира Зеленского и внесение правок в конституцию.

«Высока вероятность переформатирования руководства Рады до весны следующего года. Серьезными точками риска являются тарифная проблематика и вопросы войны на Донбассе», — поделился Бортник с РИА Новости.

Эксперт отметил, что уже весной социально-экономические проблемы на Украине могут принять новые обороты. В частности, это может случиться из-за тарифов на ЖКХ.