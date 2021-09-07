Политолог Богатырев назвал визит Зеленского в США попыткой удержаться за власть

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы показать своим политическим конкурентам, что в США его ценят на посту главы государства.

Политолог Даниил Богатырев назвал этот процесс легитимизацией статуса. По его словам, Зеленский таким образом укрепил свои позиции на посту президента.

«Это, грубо говоря, в случае с Зеленским поездка к Байдену за так называемым ярлыком на княжение», — отметил политический эксперт на пресс-конференции.

Конкуренты Зеленского до визита в США раздумывали о его свержении. Однако после приема в Белом доме на высшем уровне критика в адрес президента поутихла. Визит в Вашингтон показал, что американцев Зеленский устраивает.

Сегодня же идет активное обсуждение возможной встречи украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Однако пока что все находится на уровне слухов.