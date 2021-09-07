Наследник БМП-1 составит здоровую конкуренцию западным аналогам

«Курганец-25», являющийся перспективной средней гусеничной платформой, приходит на смену БМП-3. Он является одной из передовых боевых машин российской пехоты.

БМП-1, прародитель целого семейства техники, был показан в Москве в далеком 1967 году. Тогда машина получилась прорывной. Бронетранспортер хоть и был легкобронированным, однако мог поспорить в бою со многими образцами вражеской техники благодаря мощной пушке и ракетной установке, пишет Федеральное агентство новостей.

Вторая генерация боевой машины принесла улучшения как бронирования, так и вооружения. По-прежнему весомым аргументом советской БМП была низкая масса по сравнению с конкурентами.

Разработка третьей машины перевернуло понимание бронетранспортера, которые обычно представлялись как «такси» бля солдат. Особое уважение внушало стомиллиметровое низкоскоростное орудие, которое пришло не на замену автоматической «тридцатимиллиметровки» со второго БМП, а дополнило его.

Сегодня на замену описанной технике приходит «Курганец». Его разработка началась вместе с Т-14 «Армата», которая забрала себе все внимание. Россия стремится создать максимально конкурентоспособную и передовую машину, которая пусть не будет супероружием, как ОБТ, но позволит решить множество важных задач на фронте и в тылу.

Главный акцент направлен на защиту экипажа. Техника стала тяжелее из-за новой конструкции, но вместе с этим повысилась защита экипажа. БМП будет иметь беспилотную башню «Бумеранг» с тридцатимиллиметровой автопушкой 2А42. Две противотанковые ракеты AT-14 «Корнет ЭМ» с функцией «выстрелил, забыл» будут расположены по сторонам.

Другой особенностью «Курганца» стала система активной защиты «Афганит», перекочевавшая с Т-14. Несколько радаров AESA обнаруживают снаряды и выстреливают дымовыми гранатами. Сбиты с толку ракеты поражаются залпом из 16 труб. Плюс ко всему «Курганец» оснащен целым ворохом современных датчиков и систем. Любопытно, что элементы управления смоделированы по принципу контроллера игровой приставки, чтобы новички быстрее осваивались и не травмировались. Интерьер отсека для экипажа стал намного просторнее и комфортнее.

На новой гусеничной платформе будет создано большое число различных бронемашин, включая машину скорой помощи, миноносец «Василек» и другие. Также предполагается, что в производстве находится 120- или 122-миллиметровый вариант самоходной артиллерии и зенитная установка.