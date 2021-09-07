Жителям России перечислили порядок действий при проблемах с банкоматом

Банкомат может изъять карту держателя по ряду причин, среди которых трижды введенный неправильный ПИН-код. Что нужно делать при проблемах с техникой, рассказали в Роскачестве.

Извлекать карту с помощью посторонних нельзя, так как владелец может стать жертвой злоумышленников. Иногда банкомат не выдает деньги или предоставляет меньшую сумму. В этой ситуации нужно зафиксировать сбой работы устройства: записать адрес, номер аппарата, запомнить время снятия наличных, дату и запрашиваемую сумму, передает «Прайм».

Затем нужно обратиться в отделение банка, написать заявление и описать произошедшее. Рассматривать проблему будут от пяти до 30 дней. Если данные подтвердятся, средства вернут, отметил консультант Роскачества Игорь Поздняков.

Иногда деньги могут списать дважды за один платеж. Это происходит при сбое эквайера или платежной системы. Решить проблему можно по телефону или при помощи письменной претензии. Деньги должны вернуть в течение недели.