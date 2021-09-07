Панджшер продолжает противостояние «Талибану» за независимость провинции

Бои между провинцией Панджшер и «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) продолжаются с понедельника.

Неподконтрольная группировке провинция на данный момент остается автономной. Об этом сообщает близкий к Фронту национального сопротивления источник в регионе.

«С вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось ретироваться и уйти в высокогорные районы. В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор», — передает ТАСС слова собеседника.

Источник также сообщает, что столкновения вышли за пределы Панджшера и происходят в регионе Андараб и прилегающей провинции Баглан. Он отмечает, что члены радикальной группировки ведут беспрерывный огонь, из-за чего многие жители были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее собеседник агентства подтвердил сведения о захвате офиса губернатора провинции, а также мавзолея Ахмада Шаха Масуда. Однако информация о взятии под контроль всего Панджшера не подтвердилась.