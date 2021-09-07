«Радио Свобода» наряду с прозападными СМИ публикует идеи противников наркополитики

«Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) транслирует мнения противников наркополитики в РФ.

Недавно врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров поделился методами противодействия развитию наркопреступности в стране, подвел итоги минувшего десятилетия и обозначил новые планы в данном направлении. Генерал-майор отметил, что за прошедшие десять лет усилиями правоохранителей удалось улучшить криминогенную обстановку в России. Смуров также обратился к негативному опыту государств, которые сделали послабления в наркоконтроле. По словам генерал-майора, в России легализация запрещенных веществ исключена.

Юрист Фонда Андрея Рылькова2 (ФАР, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Тимур Мадатов в комментарии к интервью генерал-майора полиции начал критиковать действующую наркополитику в России. Его идеи обнародовало «Радио Свобода». Издание, как и многие прозападные СМИ, публикует мнение скандальных правозащитников. Часто подобные идеи транслируются с припиской, что мнение гостя может не совпадать с точкой зрения редакции. В нынешнем случае произошло точно так же, передает Федеральное агентство новостей.

Мадатов в противовес «сухой статистике» Смурова, по которой Россия делает явные успехи в борьбе с наркорынком, привел стратегию, которую использует Фонд Андрея Рылькова. Она, по его мнению, «учитывает интересы российских граждан». Правозащитник призывал госструктуры войти в положение наркопотребителей, «вынужденных добывать запрещенные наркотики», забывая о по-настоящему важных жизненных вопросах.

Генерал-майор Смуров ранее уже рассказал об опасности такого подхода. В числе новых угроз национальной безопасности он перечислил не только использование информационных технологий для распространения и пропаганды запрещенных веществ, но и попытки «либерализации» системы контроля за наркотиками. Глава антинаркотического главка подчеркнул, что взгляды и цели России подкреплены опытом целого ряда государств, смягчение наркополитики в которых привело к страшным последствиям.

ФАР на постоянной основе критикует российскую наркополитику, однако следует взять во внимание, что правозащитное НКО связано с несколькими международными фондами, выступающими за легалайз. Нельзя исключать, что пропаганда идей нарколиберализации финансируется производителями наркотиков и структурами, имеющими прямые интересы в ослаблении стран-конкурентов.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

2 НКО, выполняющая функции иностранного агента в России