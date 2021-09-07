Пушков дал Зеленскому совет для согласования встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прежде, чем планировать встречу с российским лидером Владимиром Путиным должен определиться с темами переговоров.

Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков, осудивший украинские власти за критику в адрес России. Киев обвиняет Москву в поисках отговорок, чтобы якобы не организовывать встречу двух лидеров, передает «Взгляд».

Россия неоднократно демонстрировала готовность к проведению двусторонних переговоров. Проблема кроется в желании Украины обсуждать бессмысленные вопросы.

«Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт», — отметил Пушков.

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба используют тему переговоров с Россией в своих пропагандистских целях. Они вовсе не рассматривают этот вопрос с точки зрения дипломатии.