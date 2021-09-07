Подводный беспилотник «Клавесин-2Р-ПМ» испытают в условиях плохой видимости

Минобороны утвердило план испытаний нового комплекса «Клавесин-2Р-ПМ». Подводный беспилотник протестируют на малых глубинах в условиях ограниченной видимости.

«Клавесин-2Р-ПМ» уже прошел испытания в Крыму. Конструкцию аппарата доработали, а борт оснастили специальным оборудованием и гидролокатором. Сейчас беспилотник тестируют на Дальнем Востоке. В качестве носителя аппарата выступит судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани», передают «Известия».

Разработка относится ко второму поколению семейства российских автономных необитаемых подводных аппаратов. «Клавесин-2Р-ПМ» крупнее предшественника и напоминает миниатюрную субмарину, длина которой около семи метров. Вес беспилотника достигает четырех тонн. Он может погружаться на глубину до шести тысяч метров. Предполагаемый радиус действия составляет 50 километров.