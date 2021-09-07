Соболь пыталась прорекламировать «Умное голосование» на эстонском форуме

Конференция имени Леннарта Мери прошла в Таллине 3 сентября. Одним из ее гостей стала бывший юрист из команды блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

Саммит был посвящен внешней политике России. Когда слово дошло до Соболь, то она почему-то стала активно рекламировать «Умное голосование», пишут «Народные Новости». Журналист Константин Эггерт сделал ей замечание и напомнил о теме проведения мероприятия, однако экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена на территории РФ) резко отреагировала на него.

«Сейчас, мне кажется, была претензия к Навальному и к «Умному голосованию», но так как Навальный в тюрьме, ему было бы некорректно что-то адресовать, и поэтому всех собак спустили на меня. Но я могу сказать однозначно, что надо было, наверное, чуть лучше слушать мое выступление, когда я рассказывала, как работает «Умное голосование"», — заявила Соболь.

После этого выступления один и ведущих конференции Артемий Троицкий решил наглядно показать Соболь актуальность ее выступления. Он предложил поднять руки тем участникам мероприятия, которые будут голосовать на выборах в российскую Госдуму. Таких в итоге нашлось лишь пять человек.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России