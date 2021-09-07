Марунич предположил план действий Киева после запуска «Северного потока – 2»

Даже если новый российский газопровод «Северный поток – 2» будет загружен лишь на 50% своей мощности, Украине придется в корне изменить принцип работы своей газотранспортной системы.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Первый независимый» высказал киевский эксперт Дмитрий Марунич, комментируя сообщения о том, что 6 сентября строителями газопровода «Северный поток – 2» была уложена последняя труба в Балтийском море.

По мнению украинского аналитика, ситуация отличается символизмом, так как за день до этого в России отмечался День нефтяников и газовиков.

Также Дмитрий Марунич добавил, что после достройки «СП–2» градус истерии в украинском обществе и политических кругах, где так надеялись на срыв проекта, немного снизится. А затем Киев перенесет борьбу с газопроводом в правовое поле, попытавшись добиться его минимальной загрузки.

Основным вопросом для Украины, по словам аналитика, остается тема продления контракта с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу после 2024 года, когда закончит действовать заключенный в 2019 году пятилетний договор.

Федеральное агентство новостей /

Если украинские власти и НАК «Нафтогаз» продолжат требовать от России продления контракта на транзит еще на десять лет, одновременно называя российский газ «самым грязным в мире», вероятность полного прекращения транзита в 2025 году увеличивается все больше. И тогда Украине придется в корне менять механику транзита газа.

«Совсем коллапса не будет. Просто придется каким-то образом с Запада, если не договоримся с "Газпромом", качать газ. Все можно, просто дорого будет», — объяснил Марунич.

Также эксперт объяснил, как Украина будет согреваться предстоящей зимой, если «Северный поток – 2» будет загружен, согласно европейской газовой директиве, на 50% своей мощности.

Простая арифметика, по его словам, показывает, что даже в этом случае украинская газотранспортная система окажется невостребованной. Так как полная мощность «Северного потока – 2» составляет 55 миллиардов кубометров в год, половина от этого объема – это 27,5 миллиарда кубометров, и, если вычесть этот объем из 40-45 миллиардов кубометров газа, которые ежегодно прокачиваются через украинскую ГТС из РФ в Европу, станет ясно, сколько останется Украине в случае срыва переговоров по продлению транзитного контракта.

«Труб на самом деле достаточно много. Основных экспортных магистральных газопроводов четыре. 15 миллиардов кубов можно качать по одному из них, изолированно от всей системы качать на Запад. Остальные будут задействованы для физических поставок с Запада», — объяснил украинский аналитик.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Такая ситуация, напомнил он, уже складывалась в 2009 году, когда Украина поругалась с «Газпромом» и примерно месяц ее ГТС работала в реверсном режиме, что позволило хотя бы не заморозить украинцев.

Таким образом газотранспортная система Украины, по словам Марунича, может работать в любом направлении, но реверс обходится гораздо дороже.