Сатановский объяснил простую, «как шпала», позицию Японии по Курилам

Японское правительство почему-то не возмущает и не раздражает тот факт, что страна де-факто оккупирована американцами, но по поводу Южных Курил она считает необходимым регулярно высказывать претензии России.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя заявление генсека правительства Японии Кацунобу Като о том, что анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным создание особой экономической зоны на Курильских островах противоречит позиции Токио.

Как отмечает по этому поводу Сатановский, подобные заявления японского Кабмина обескураживают, так как демонстрируют редкую степень наивности и упертости властей Японии.

«То, что Япония де-факто — страна, до сих пор оккупированная американцами, ее правительство не раздражает и не возмущает, а Южные Курилы ей Россия возьми, да отдай… Нет бы, про Цусиму вспомни, ли, от которой Александр II в пользу Японии отказался. И ведь зря отказался-то…, — напоминает политолог. — А когда со Сталиным всерьез американцы обсуждали, как после войны будет Япония разделена на зоны оккупации, и ему кроме Хоккайдо еще пять префектур на севере Хонсю обещали, те от этих планов сразу же после ядерной бомбардировки Японии отказались».

При этом японцы почему-то не выдвигают американцам претензий ни за Хиросиму и Нагасаки, подвергшиеся атомным бомбардировкам, ни за Токио, который был сожжен дотла без всякого ядерного оружия. А также японцы не выражают благодарности России за те территории, которые сейчас входят в состав Японии, хотя могли бы и не входить, как в не входят Тайвань, Манчжурия и Корея.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Но зато Японии очень нужны российские Курилы, хотя еще больше они нужны американцам, отмечает Сатановский.

«Отличное место для военных баз эти самые Курилы! Хоть Южные, хоть Северные. Хоть Сахалин с Приморьем и Камчатка с Чукоткой. Окинавы, Южной Кореи и Аляски же им мало», — объясняет эксперт.

Но тот невиданный аттракцион щедрости, глупости и наивности, который в 1990-х годах демонстрировали всему миру Горбачев и Ельцин, а также их окружение, в конце концов закончился. И к тому же нынешний глава государства внес в Конституцию запрет на разбазаривание российских территорий, напомнил Сатановский, потому что, хоть страна и большая, но если ее надолго не хватит, если всем раздавать земли.

К тому же японцам Россия предлагает выстраивать на Курилах режим экономического развития на таких же льготных условиях, какие предлагаются и отечественным предпринимателям.

«Позиция Японии проста, как железнодорожная шпала: "Мое — отдай". А пока не отдал, руками эти острова не трогай, нога твоя чтобы на них не ступала и вообще, пускай хоть пропадом пропадут, только чтобы не было там русского духу. Очень понятная и конкретная позиция», — отмечает Сатановский в заключение.

По его словам, такую же позицию (и с теми же результатами) занимает Украина по поводу Крыма.

Федеральное агентство новостей /

И в этой ситуации Россия может обратиться к тем своим соседям, кто считают те или иные российские территории своими, — «Ну отберите, ребята».

Если кто-то сумеет отбить у России ее территории, он эти территории получит – хотя бы на время, пока Россия не вернет их обратно, объясняет свою мысль политолог. А то, какими издержками это обернется, обсуждать нет смысла даже с японским правительством, потому, что в Токио хотят протестовать и никто им этого запретить не может.