Рар рассказал, когда Евросоюз снимет ограничения на загрузку «Северного потока – 2»

Есть одно условие, при котором Евросоюз может вывести новый российский газопровод «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы, несмотря на решение суда в Дюссельдорфе, оставившего действие директивы в силе.

О том, при каком условии «Газпром» сможет загрузить «Северный поток – 2» на 100%, а не на 50%, как гласит Европейская газовая директива, рассказал политолог из Германии Александр Рар, слова которого приводит издание «Московский Комсомолец».

Европа, по словам эксперта, готова отказаться от бюрократии только в том случае, когда она остро нуждается в газе.

Поэтому Германия очень быстро забудет обо всех директивах и ограничениях, и пойдет на отказ от исполнения решения любых судов, если предстоящая зима окажется действительно морозной и европейские потребители будут нуждаться в топливе.

«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа. Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях», — заявил Рар.

Федеральное агентство новостей /

Также немецкий политолог выразил уверенность в том, что в ближайшие десятилетия Россия продолжит усиливать свои позиции на европейском энергорынке, так как 90% потребляемого Европой газа она закупает извне, а значит она будет нуждаться в голубом топливе из России.