Работники шахты «Красный партизан» погибли в результате аварии в ЛНР

Канат клети оборвался на шахте «Красный партизан» в городе Червонопартизанск Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате происшествия могли погибнуть девять человек.

Транспортная клеть, по предварительным данным, перевозила 25 человек. Девять их них получили несовместимые с жизнью травмы, передает «Интерфакс».

«В результате аварии погибли, предварительно, девять человек. [...] Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», — сообщил источник в экстренных службах ЛНР.

Специалисты уточняют всю информацию о происшествии. На месте работают спасатели и медики.

Один человек недавно погиб в результате взрыва у рудника «Владимирский» в Окинском районе Бурятии. Трагедия произошла, когда горняки закладывали взрывчатку в забое шахты. Во время инцидента под землей находились восемь человек, их удалось эвакуировать. Причины детонации не известны.