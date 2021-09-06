«От нас уходит 20-й век»: Понасенков рассказал о дружбе с Бельмондо

Мир лишился одного из самых талантливых актеров театра и кино – во Франции в возрасте 88 лет скончался Жан-Поль Бельмондо. Адвокат легенды кинематографа сообщил журналистам телеканала France 24, что в последнее время он чувствовал себя «очень уставшим», но «умер мирно».

Известный историк и режиссер Евгений Понасенков, который был лично знаком с Бельмондо, поделился с «Политикой Сегодня» совместной фотографией с актером из личного архива.

из личного архива Евгения Понасенкова / Политика Сегодня

По словам ученого и франковеда, Жан-Поль Бельмондо являл собой символ европейской культуры и эстетики.

«От нас постепенно уходит великий и прекрасный 20-й век. Уходит с его европейской культурой, с его яркими образами. Смерть Бельмондо – это метафора отмирания нашей европейской эстетики с ее дерзостью, азартом, яркой индивидуальностью. Конечно же, это печальная новость, но он столько успел сделать. Для меня это особенно печально, потому что перед пандемией мы с ним планировали фестивальный проект и откладывали его из-за коронавируса. Сложилось все очень невесело», — посетовал режиссер.

Понасенков закончил на позитивной ноте: самое главное, что в сердцах зрителей остались эмоции от просмотра картин с участием знаменитого «кинобунтаря». Напомним, Жан-Поль Бельмондо был звездой таких шедевров кинематографа, как «На последнем дыхании» и «Безумный Пьеро» Жан-Люка Годара, «Профессионал» Жоржа Лотнера и других фильмов.