Сотрудница украинского банка отказалась принимать рубли с изображением Крыма

Пункт обмена валюты на Украине не стал менять гривны на российские купюры номиналом 200 рублей. На инцидент пожаловалась пользовательница соцсетей Дарья Воскресенская.

Девушка пришла в банк, чтобы обменять валюту. Однако сотрудница кредитной организации не стала принимать российские купюры в 200 рублей, поскольку на них был изображен полуостров Крым. Когда у нее спросили, с чем связано такое решение, она не смогла дать внятный ответ и лишь посмеялась. Купюры другого номинала в банке приняли без проблем.

Видео с историей Воскресенская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Некоторые украинские пользователи обрушились на девушку с критикой и оскорблениями, призвав ее ехать «в свою Россию». Ситуация усугубилась из-за того, что автор поста является уроженкой Луганской Народной Республики (ЛНР).