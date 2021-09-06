Захарова: НАТО перекидывает вину за трагедию в Афганистане на других

Страны-участницы НАТО не в состоянии определить виновного в трагедии Афганистана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, никто не хочет брать на себя ответственность за случившееся. Все перекидывают вину на других, даже на сам народ Афганистана. Об этом Захарова рассказала в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Нужно понять, кто виноват. Они не могут. Госдепартамент [США] кивает на Пентагон, Пентагон отправляет всех в Госдепартамент. Нынешний президент говорит о том, что виноват президент прошлый США, прошлый говорит, что виновата нынешняя администрация. <…> Генсек НАТО обвинил, как вы думаете, кого? Афганский народ и непосредственного президента Афганистана. Как будто не НАТО с США за ним стояли», — сообщает дипломат.

Британские власти считают виновниками произошедшего заключивших с представителями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Дохе. Главенство Канады и вовсе называют боевиков своими «братьями». «Если НАТО это одна семья, то брат Канады всем членам НАТО брат», отметила Захарова.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации