Центральноафриканцы смогли вытеснить миротворцев ООН с территории деревни Бондиба

Жители центральноафриканской Бондибы вынудили миротворцев ООН покинуть их поселок. Жителям не пришлась по душе идея «голубых касок» построить в поселке военную базу.

С каждым месяцем в ЦАР растет число граждан, крайне недовольных действиями миротворцев от многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Как сообщает ФАН, маленькую победу над ними не так давно одержали жители поселка Бондиба: они устроили протест в связи с присутствием «голубых касок» и вынудили их уехать. Последней каплей в чаше терпения жителей Бондибы стало желание миротворцев построить там военную базу.

Протест жителей продлился несколько дней и в итоге в понедельник колонна бронемашин миссии ООН покинула поселок и отправилась в Бабуа в префектуре Нана-Мамбере. Будут ли им там рады, неизвестно, но в Бондибе отъезд «голубых касок» отметили с размахом.

Причина нелюбви жителей Бондибы к миротворцам довольно проста: члены миссии ООН квартировались здесь шесть последних лет и застали разгул боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Однако очевидцы утверждают, что члены миссии продавали боевикам оружие и взрывчатку в обмен на незаконно добытые драгоценные минералы и золото. О махинациях миротворцев в деревне узнали довольно быстро и число погибших мирных жителей, которые подорвались на растяжках боевиков в окрестностях Бондибы, не способствовало укреплению народной любви к МИНУСКА.