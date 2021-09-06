Сценарист фильма «Шугалей-3. Возвращение» Владимир Измайлов не мог предположить, что описанные им события, например освобождение сына Муаммара Каддафи Саади, будут пророческими.

Приключенческий боевик «Шугалей-3. Возвращение» показали на телеканале НТВ 2 сентября. Картина повествует о возвращении в Россию ученого-социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. В фильме также показано освобождение из тюрьмы «Митига» сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади.

Над третьей частью франшизы работал сценарист Владимир Измайлов. Он никогда бы не подумал, что его идеи претворятся в жизнь. Однако в ночь на 6 сентября правительство Ливии подтвердило факт освобождения Саади Каддафи, который провел в заключении более семи лет. Обвинения были сняты с него еще в 2018 году, но власти отпустили сына покойного лидера страны только сейчас. В настоящий момент Каддафи находится в Турции.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей приветствовал новость об освобождении Саади Каддафи. Социолог лично знал наследника убитого лидера, поскольку они оба находились в заточении в одной из самых страшных ливийских тюрем. По словам Шугалея, Каддафи неоднократно пытали, надеясь выбить признание о якобы незаконной деятельности.

«Наши камеры были рядом, и пережить то адское время в «Митиге» я не пожелаю и врагу», — отметил ученый в своем Telegram-канале.

Третью часть франшизы «Шугалей» покажут в петербургских кинотеатрах с 9 сентября. Картина также выйдет на популярных стриминговых сервисах. Главные роли в боевике сыграли Кирилл Полухин, Алексей Кравченко, Олег Абалян и другие артисты.