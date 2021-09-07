Политолог объяснил, почему афганцы не воспользуются приглашением Арестовича

Беженцы из Афганистана сами не захотят ехать на Украину, где не платят пособий, даже если их там попросят обучать «нерадивых» местных жителей.

Уверенность в этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Соломонов, который прокомментировал заявление советника украинского президента Алексея Арестовича о том, что афганцы порой более образованы, чем украинцы, а также, что Украина готова принять пять тысяч беженцев из Афганистана.

Ранее Арестович, отвечая в интервью интернет-каналу UKRLIFE.TV на вопрос, готов ли Киев принять на украинской территории беженцев из Афганистана, ответил:

«Пять тысяч афганских беженцев мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будем использовать как переводчиков и так далее».

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Напомним, в апреле текущего года президент США Джо Байден заявил о сворачивании американской военной миссии в Афганистане. Позже он уточнил, что военный контингент США планируется вывести из Афганистана к середине сентября, завершив таким образом миссию к 20 годовщине ее начала.

Однако радикальное движение «Талибан»1* (запрещенное в России) нарушило планы Вашингтона по организованной эвакуации, и уже 15 августа без боя заняло Кабул, объявив о том, что под его контролем находится вся территория Афганистана за исключением столичного аэропорта, откуда иностранные государства эвакуировали своих граждан.

Американская эвакуация отличалась беспорядочностью, при этом местные жители, работавшие в Афганистане на США, боясь репрессий со стороны талибов*, пытались любой ценой прорваться на один из американских самолетов, или хотя бы улететь из страны, зацепившись за воздушное судно снаружи. В результате несколько человек погибли.

К 31 августа американцы завершили эвакуацию из Афганистана, и страна оказалась полностью под контролем талибов*. Теперь афганцы, желающие покинуть страну должны сделать это официально, но для вылета в одну из ближайших западных стран им необходима виза, а все визовые центры в Афганистане Запад закрыл еще в конце августа.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил, комментируя ситуацию, политолог Владимир Соломонов, в последнее время ситуация в Кабуле немного успокоилась, по сравнению с тем хаосом, который творился там сразу после прихода талибов*. Есть даже местные жители, которые передумали бежать из страны и решили остаться на родине.

«Сейчас, как мне кажется, остались те, кто не планирует никуда уезжать. Все, кто хотел уехать, – уже сделали это. Поэтому широкий жест Украины менее актуален, чем если бы они заявили об этом в разгар боевых действий в Кабуле», — отметил эксперт.

Кроме того, добавил Соломонов, порой, люди, бегущие из горящих точек в другие страны, стремятся попасть именно в развитые, цивилизованные государства. То есть беженцы, по его словам, делятся на два типа – тех, кому действительно страшно и они хотят найти спасение, где угодно, и тех, кто хочет воспользоваться статусом беженца, чтобы попасть в Европу и зажить спокойно, получая пособие и ничего не делая.

«Так вот если рассматривать второй случай, то Украина для беженца – абсолютно не интересная страна с низким статусом и низким уровнем жизни. Думаю, что если бы у афганцев был выбор, то выбирали бы они точно не Киев», — объяснил Соломонов.

А Украина, по словам политолога, не в состоянии содержать даже собственных граждан, а значит нет смысла и говорить о том, что там могут выплачиваться пособия беженцам.

* — «Талибан», талибы — радикальное движение, деятельность которого запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации